“الجهاد الإسلامي” تعزي بوفاة صائب عريقات

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الثلاثاء بالعزاء والمواساة من حركة التحرير الفلسطيني “فتح” بوفاة صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الجهاد “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأخ الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

وأضافت الجهاد “إننا نتقدم بالعزاء والمواساة من الأخوة في حركة فتح ، كما نشاطر آل عريقات العزاء وخاصة أسرة الفقيد وأبناءه”، وتابعت “سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر وحسن العزاء”.

المصدر: فلسطين اليوم