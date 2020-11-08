الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عند الثامنة والنصف من مساء الاربعاء المقبل 11/11 في ذكرى يوم الشهيد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 22:16

الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث عند الثامنة والنصف من مساء الاربعاء المقبل 11/11 في ذكرى يوم الشهيد

منذ 1 ساعة 8 November، 2020
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