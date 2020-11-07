احذروا أمراض الخريف.. هذه طرق الوقاية

يبدو أن فصل الخريف هذا العام سيكون أكثر إزعاجاً مع استمرار انتشار فيروس كورونا، ما سيجعله مدخلاً لمرحلة جديدة تكثُر فيها الأمراض التي يمكن التعرض لها، ومن بينها:

– الزكام الموسمي والأنفلونزا: موسم الخريف يشكّل الانطلاقة الأساسية لهذا النوع من الأمراض. وفي ما يتعلّق بالأنفلونزا، يسمح اللقاح بالوقاية منها، خصوصاً للأشخاص الذي يعانون ضعفاً في جهاز المناعة كالأطفال وكبار السنّ والحوامل.

– حساسية الخريف: تعتبر حساسية الخريف من أنواع الحساسية الشائعة التي تصيب كثراً تماماً كحساسية الربيع. أبرز أعراضها: سيلان الأنف والحكاك في العينين وذرف الدموع والعطس والسعال والزكام.

-فيروس نورو: هو من أمراض الأمعاء الأكثر شيوعاً في الخريف، ومن الأمراض المعدية سريعة الانتقال. أبرز أعراضه التي من الضروري مواجهتها في أسرع وقت ممكن: الإسهال والغثيان والتقيؤ والمغص والتقلّصات في المعدة.

وللوقاية من أمراض الخريف، يجب:

– غسل اليدين باستمرار

– النوم بمعدل كافٍ

– اتّباع نظام غذائي صحي

– ممارسة الرياضة بانتظام

– الحد من التوتر

– الحرص على تدفئة الجسم

المصدر: وكالات