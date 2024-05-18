طبيب يشرح أسباب الأقدام المسطحة

يشير الدكتور ألكسندر كوندراتيف أخصائي الرضوح إلى أن الأقدام المسطحة هي حالة شائعة تؤدي إلى تغيير شكل القدم، وتسبب مشكلات واضطرابات مختلفة في الجهاز العضلي الهيكلي.

وفقا للطبيب، تتطور لدى الشخص في مرحلة الطفولة، أقواس القدم الطولية والعرضية، ولكن لدى الأشخاص الذين يعانون من أقدام مسطحة، تهدل هذه الأقواس.

ويقول: “غالبا ما تكون الأقدام المسطحة تشوها خلقيا وضعفا في الجهاز الرباطي. أما في مرحلة البلوغ – فسببها الأحمال المفرطة، ونمط الحياة الخامل. والأشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد وقلة الحركة هم أكثر عرضة للخطر”.

ووفقا له، تؤثر الأحذية في شكل الأقدام أيضا.

ويقول: “بالنسبة للطفل الصغير، مثلا، الأحذية الناعمة مناسبة جدا مع الجوارب. كما تؤثر الأحذية في حالة أقدام البالغين أيضا – فمثلا، عندما ترتدي المرأة الكعب العالي، فإن الحمل لا يتوزع بشكل صحيح ويسبب تطور القدم المسطحة العرضية. بالطبع يمكن ارتداء أحذية ذات الكعب العالي، ولكن لفترة قصيرة جدا فقط”.

ويمكن للطبيب تحديد ما إذا كان للشخص أقدام مسطحة بعد إجراء تصوير بالأشعة السينية لقدميه مع حمولة. وقد تظهر أحيانا علامات غير مباشرة في الأحذية – فمثلا، قد يتشوه كعب الحذاء. علامات أخرى: تشوه إبهام القدم، تشكل وظهور مسامير القدم، الألم أثناء ممارسة الرياضة.

ويقول: “قد لا يتوزع الحمل من القدم إلى المفاصل الأخرى بصورة صحيحة. ويشعر الشخص بالألم في منطقة القدمين أو أعلى. وهناك رأي مفاده أن العضلات لا تعمل بشكل صحيح في حالة الأقدام المسطحة، ما يساعد على تهيئة الظروف لمرض الدوالي والتهاب الوريد الخثاري، ولكن العلماء لم يجدوا علاقة مباشرة بينهما”.

ولا يوجد علاج للأقدام المسطحة، أي أن هذا التشوه دائم، ولكن يمكن إجراء عملية جراحية، بعدها يحتاج الشخص إلى فترة إعادة تأهيل طويلة. كما يمكن تخفيف تأثيره بإجراء تمارين معينة وأحمال خفيفة لتدريب العضلات ولمنع تطوره.

ويقول: “يفيد المشي حافي القدمين على سطح غير مستو أو على بساط لتقويم العظام. وبالطبع، يجب ارتداء أحذية مناسبة ومريحة لا تضغط على القدمين”.

المصدر: روسيا اليوم