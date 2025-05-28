مهنا: ندعو إلى تحريك خطة وطنية فعالة لإعادة الإعمارفي الجنوب وكل لبنان، ومساندة الأهالي في صمودهم على أرضهم

ضمن فعاليات الدورة السادسة والستين لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب، وعلى هامش المعرض نظم النادي الثقافي العربي في مركز سي سايد آرينا ندوة ألقى فيها الدكتور كامل مهنا، رئيس مؤسسة عامل الدولية، محاضرة بعنوان: دور مؤسسة عامل كحركة تغيير اجتماعي في ظل التطورات الراهنة”، وبحضور حشد من الكتّاب والمفكرين والفاعلين في الشأن الاجتماعي، إلى جانب فريق مؤسسة عامل الدولية.

قدّم المحاضرة الكاتب سليمان بختي، واصفًا مؤسسة عامل بأنها “نموذج إنساني متقدّم يجمع بين الفعل الإنساني والرؤية التحرّرية”، مضيفًا أن الدكتور مهنا “لطالما كان قائدًا عمل على تحرير الإنسان من الداخل، ومنح الفعل الاجتماعي بعدًا تحويليًا بعيدًا عن الاستعراض الإعلامي أو الولاء السياسي”.

في افتتاح مداخلته، أشار الدكتور مهنا إلى تصدّع مفهوم العدالة في العالم في ظل استمرار الإبادة الجماعية في غزة، واستمرار اعتداء إسرائيل على لبنان وسوريا، مؤكدًا أن رفض الاستعمار وممارسات إسرائيل التوسعية والعنصرية هو في صلب العمل الإنساني، لأن الإيمان بالعدالة يقتضي احترام القانون الدولي ورفض ازدواجية المعايير، من أجل أن تكون للإنسان في الجنوب العالمي قيمة وكرامة، ومن هنا يبرز دور الحركات التحررية الإنسانية مثل مؤسسة عامل.

وبمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وجّه الدكتور مهنا تحية تقدير واعتزاز إلى أهل الجنوب الصامدين رغم التحديات المتواصلة، أولئك الذين لا تزال قراهم وبيوتهم تحت أنقاض العدوان، ولا يزالون يواجهون الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بثبات وإصرار. ودعا إلى تحريك خطة وطنية فعالة لإعادة الإعمار، ومساندة الأهالي في صمودهم على أرضهم، بما يُسهم في استعادة السيادة اللبنانية الكاملة.

وقال: “خلال الحرب، اضطر أكثر من 60% من فريق عملنا إلى النزوح، وتضرّر 14 مركزًا من مراكزنا، من بينها مركز الخيام الذي تضرر بشكل كبير. ومع ذلك، لم نتوقف. أدّينا واجبنا الإنساني، ونهضنا مجددًا. وها هو مركز الخيام يُعاد ترميمه اليوم ليستقبل الناس من جديد. هكذا هو الجنوب، كطائر الفينيق، ينهض في كل مرة من بين الركام. ومنه نتعلم الصمود، والثبات، ومواجهة كل أشكال الظلم”.

المصدر: مواقع