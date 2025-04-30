القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأميركية “فينسون” وعمق كيان العدو الصهيوني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها يوم الأربعاء عن تنفيذ عمليات نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية “فينسون”، بالتوازي مع عمليات استهدفت عمق كيان العدو الاسرائيلي في يافا وعسقلان المحتلتين.

وأشار البيان الى أن “العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات فينسون والقطع التابعة لها في البحر العربي، بعدد من الطائرات المسيّرة”، واكد “استمرار عملياتها البحرية ضد الأهداف المعادية”.

وأضاف البيان أن “استهداف حاملة الطائرات فينسون جاء بعد 24 ساعة فقط من العملية المباركة التي أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية الأخرى ترومان على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، حيث كان من نتائجها إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز (إف 18)، بالإضافة إلى إفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على اليمن”.

وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني بمواجهة العدوان الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة بسلاح الجو المسيَّر، طالت أهدافاً حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، بثلاث طائرات مسيّرة من نوع “يافا”.

وأوضح البيان أن “القوات المسلحة اليمنية نفذت كذلك عملية عسكرية أخرى على هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك باستخدام طائرة مسيّرة من نوع يافا”.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية “لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم وأحرار الأمة أنها قادرة بعون الله على الصمود ومواجهة العدو بما تمتلكه من إمكانات وقدرات”، وشددت على “أنها نجحت -بفضل الله- في إفشال العدوان، وأنها ستواصل بالتوكل على الله التصدي له”، واوضحت “أنها ستواصل، واثقة بالله، إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار بشكل كامل”.

المصدر: موقع المسيرة