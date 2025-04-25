مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار “ثابتون مع غزة.. رغم أنف الأميركي وجرائمه”

شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، طوفانًا بشريًا مليونيًا متجددًا تحت شعار “ثابتون مع غزة.. رغم أنف الأميركي وجرائمه” نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني، وتحديًا للعدوان الأميركي على اليمن.

وتأكيدًا على ثبات الموقف اليمني الداعم للشعب الفلسطيني، جاء البيان الصادر عن المسيرات المليونية أنّه “لن نسمح بالانفراد بهم من قِبل الأعداء، ولن نتفرج عليهم كمن تفرج؛ بل سنواصل جهادنا المقدس ضد مجرمي الأرض أميركا و”إسرائيل” بكل جد وعزم حتى يتوقف العدوان عليهم ويرفع الحصار عنهم”.

وأعلن المحتشدون في البيان أنّ “الأعداء عبثاً يحاولون تغيير موقفنا وردنا عن إيماننا لنصبح كافرين ومنافقين، وعليهم أنّ يعلموا بأننا لن نرجع بعد الإستجابة لله مفرطين ومتخاذلين، وبعد عزة الجهاد مهانين ومستسلمين”.

وأكد المتظاهرون فشل العدوان الأمريكي الصهيوني في إضعاف قدراتهم العسكرية وكسر صمود الشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أنّه “أصبح هدف العدوان هو اقتراف جرائم القتل بحق المدنيين أو استهداف معيشتهم وأسباب رزقهم”، مشددًا على أن ذلك “لن يركع الشعب اليمني، مؤكدين الاستعداد لمواجهة العدوان ومرتزقته حتى يتحقق النصر”.

وتوجه بيان المسيرات المليونية بتحية الإجلال والإعزاز والإكبار للإخوان في قطاع غزة على صمودهم المذهل وصبرهم الملهم برغم جسامة التضحيات وحجم المعاناة التي لا مثيل لها.

كما وجهو تحية الوفاء والفخر والاعتزاز لمجاهدي المقاومة الباسلة التي ما تزال تقاتل بكل ثبات وصبر برغم طول المدة وقلة الإمكانات، حيث قالوا لهم “أنتم شرف هذه الأمة، ومن يعاديكم أو يجرح فيكم فهو فاقد للشرف والكرامة”.

ودعى المحتشدون في البيان إلى “الاستمرار بكل قوة في التعبئة العامة والوقفات القبلية وكل الانشطة الداعمة للشعب الفلسطيني ومنها استمرار وتصعيد المقاطعة الاقتصادية بشكل فعال، ومقاطعة كل تاجر لا يقاطع البضائع الأمريكية أو “الإسرائيلية”، لأنه يساهم في دفع ثمن الغارات التي تقتلنا وتقتل أبناء غزة”.

المصدر: مواقع