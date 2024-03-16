شهدت العاصمة صنعاء و15 محافظة يمنية خروجا مليونيا إلى عشرات الساحات في أول جمعة من شهر رمضان المبارك في مسيرات نصرة وإسنادا لغزة تحت شعار (رمضان اليمن.. طوفان ينتصر لغزة).

وعلى الرغم من الأجواء الحارة في نهار رمضان فقد لبى الملايين نداء قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي للخروج الحاشد إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم. وشدد السيد الحوثي في دعوته، الخميس، على أهمية على أهمية الاستمرار والخروج المليوني الأسبوعي، بزخم موازياً لمستوى العمليات العسكرية، المستهدفة للعدو الإسرائيلي.

وقال في كلمته، “شعبنا العزيز، يا أحفاد الأنصار، ويا يمن الإيمان، أدعوكم بدعوة الله في آياته المباركة، التي تتلونها وتسمعونها في هذا الشهر الكريم، بدعوة القرآن، بدعوة الإسلام، أناديكم بنداء الأقصى الشريف، وآهات وأوجاع وجوع الشعب الفلسطيني في غزة، للخروج المليوني المشرِّف عصر غد الجمعة في صنعاء وبقية المحافظات،.. ومن المؤمَّل فيكم يوم الغد أن تعيدوا إلى أسماع العالم موقف المقداد، وموقف سعد بن معاذ، في غزوة بدر الكبرى”

ففي العاصمة صنعاء، فاض ميدان السبعين بطوفان شعبي مليوني خرج إسنادا ونصرة لغزة، مؤكدا تأييده لعمليات القوات المسلحة اليمنية، ومنددا بالإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي محافظة صعدة خرجت المسيرات في 16 ساحة، هي ساحات، مدينة صعدة، وساحة الشهيد القائد، وشعارة، وبني صيّاح، والحِجْلَة برازح، وآل سالم، ومركز مديرية كتاف والجَرَشة بغمر وقطابر ، وبني بحر، وذويب ، وربوع الحدود ، وغافرة ، وشدا، ومنبه” عصر اليوم.

أما في محافظة الحديدة الساحلية فقد خرجت المسيرات إلى ساحات “شارع الميناء لمديريات المدينة، وبيت الفقيه وزبيد وجبل راس للمديريات الجنوبية، والزيدية ومفرق الزهرة والكدن والصليف للمديريات الشمالية، ومدينة باجل للمديريات الشرقية.

وفي محافظة عمران فقد خرج أبناؤها إلى 19 ساحة في شارع الشهيد الصماد بالمدينة، وخمر، والسّكيبات، وصوير، وخارف، والسود، وظليمة، والسودة، وحوث، والمدان، والهجَر، والقابعي، بشهارة، وبكيل السواد، والعمشية، ومركز المديرية بسفيان، وثلاء، وريدة ، وحبابة، ومسوَر”.

وفي محافظة ريمة، شهدت ساحات بلاد الطعام، والجبين، وكسمة، ومزهر والسلفية والجعفرية ،ومختلف الساحات، خروجا شعبيا نصرة لغزة.

أما في محافظة لحج فقد خرجت المسيرات إلى خط كرش جوار الجمارك. فيما شهدت محافظة تعز مسيرات حاشدة في “ساحة الرسول الأعظم في الجند ، وساحة الكمب بمقبنة”.

وفي محافظة الجوف خرجت 12 مسيرة إسنادا لغزة في الحزم، والمتون، والمراشي، والعنان، ورجوزة، والمطمة، وخب الشعف، والزاهر، والحميدات، والغيل، والمصلوب، ورحوب.

وفي محافظة حجة شهدت ساحات، حورة بالمدينة، وساحات عبس، والمحابشة، ومستبأ ، ومراكز المديريات” خروجا شعبيا حاشدا دعما للشعب الفلسطيني.

أما محافظة المحويت، فقد خرج طوفانها إلى ساحات المدينة، ومراكز المديريات ، مؤكدا الموقف الثابت مع غزة والشعب الفلسطيني المظلوم، ومجددا العهد للمشاركة في معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود.

وفي محافظة ذمار، شهدت ساحة مكتب الصحة بالمدينة ، وضوران، ووصابين العالي والسافل، وعتمة، وجبل الشرق” خروجا مهيبا نصرة لغزة.

رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يشارك في مسيرة صعدة

وفي محافظة مأرب خرجت مسيرات الغضب المنددة بالجرائم الصهيونية إلى ساحات الجوبة، وصرواح، ومجزر، وحريب القراميش، وبدبدة ، وقانية.

وشهدت محافظة الضالع خروجا شعبيا كبيرا في المسيرات إلى شارع عامر بمدينة دمت عقب صلاة الجمعة، وساحات سوقي الطاحون بالحشاء، وقرين الفهد بقعطبة، ومدينة جُبَنْ بعد عصر اليوم.

أما محافظة إب، فقد شملت مسيرات الغضب اليماني ساحات الرسول الأعظم بالمدينة، ومدينة العدين، ومدينة يريم، رفضا للعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة.

واخيراً محافظة البيضاء، فقد خرج أبناؤها إلى ساحة مدينة رداع، وساحتي السوق بالبيضاء، والسوادية، ومراكز المديريات، تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة، ومباركة لعمليات الرد اليماني على ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا و”إسرائيل”.

اليمن يحظر الملاحة الإسرائيلية عبر المحيط الهندي ويستهدف 5 سفن صهيونية أمريكية في البحر الأحمر والمحيط الهندي

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، حظر الملاحة الصهيونية في المحيط الهندي، وكذلك ضرب سفينة صهيونية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وثلاث سفن أمريكية وصهيونية أخرى في المحيط الهندي.

وفي بيان تلاه ناطق القوات المسلحة العميد يحي سريع، خلال المسيرة المليونية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء نصرة لغزة تحت شعار (رمضان اليمن.. طوفان ينتصر لغزة)، قال العميد سريع: تم بعون الله تنفيذ عملية استهداف لسفينة (pacific 01) الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت كذلك مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة محققة أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية بدئها في توسيع نطاق عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة به لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح. وأوضحت أن توسيع نطاق العمليات جاء تنفيذا لتوجيهات السيد القائد في الانتصار لمظلومية فلسطين واستجابة لنداءات شعبنا وأحرار الأمة.

وحذرت القوات المسلحة كافة السفن المرتبطة بالإسرائيلي بعدم المرور من طريق رأس الرجاء الصالح ما لم فإنها ستكون هدفا مشروعا لقواتنا. وفي السياق أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات ضد 3 سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

وأكدت أنها لن تتوقف عن منع الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي إلا عند إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة، مشددة على أن عملياتها تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي

وأعلن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أمس الخميس، أن إجمالي السفن والبارجات التي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية منذ بدء عملياتها في نوفمبر الفائت بلغ 73 سفينة وبارجة، منها 12 عملية استهداف لسفن وبوارج العدو بعدد 58 صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيّرة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، كاشفا أن عملياتنا هذه المرة بلغت إلى مديات غير مسبوقة ووصلت 3 عمليات إلى المحيط الهندي بتوفيق الله.

منذ الـ19 من نوفمبر 2023م، حتى 15مارس 2024، كشفت القوات المسلحة اليمنية عن عشرات العمليات البحرية استهداف خلالها 6 سفن مملوكة للكيان العدو الصهيوني المؤقت، وعشرات السفن والمدمرات والفرقاطات الأمريكية، و7سفن بريطانية، وأكثر من 10 سفن كانت متجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، هذا بالإضافة إلى تغيير عدة سفن مسارها استجابة لتحذيرات ونداءات البحرية اليمنية، وكانت العمليات اليمنية على النحو التالي:

في 19 نوفمبر 2023م نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً في البحرِ الأحمرِ كان من نتائجِها الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ (جلاكسي ليدر) واقتيادُها إلى الساحلِ اليمنيِّ، كما عرضت مقطع فيديو يوثق العملية.

في 3 ديسمبر 2023م، نفذتِ القواتُ البحريةُ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ في بابِ المندب وهما سفينة “يونِتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”، حيثُ تم استهدافُ السفينةِ الأولى بصاروخِ بحري والسفينةِ الثانيةِ بطائرةٍ مسيرةٍ بحرية.

في 12 ديسمبر 2023م نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ “استريندا” تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب.

في 14 ديسمبر 2023م نفذت القوات البحرية عملية عسكرية ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.

في 15 ديسمبر 2023م نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات ( MSC Alanya إم إس سي ألانيا ) و ( MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين.

في 18 ديسمبر 2023م نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة “سوان اتلانتك” محملة بالنفط والأخرى سفينة “إم إس سي كلارا” تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.

في 26 ديسمبر 2023م أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية مزدوجة تمكنت خلالها من استهداف السفينة (MSC يونايتد) بصاروخ بحري ودك أم الرشراش بطائرات مسيرة نصرة للشعب الفلسطيني.

في 31 ديسمبر 2023 م أعلنت القوات المسلحة نجاح القواتُ البحريةُ في تنفيذِ عمليةٍ عسكريةٍ استهدفتْ سفينةَ حاوياتٍ “ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou” كانت متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ.

في 3 يناير 2024م، أكدت القوات المسلحة استهدافٍ السفينةِ ” CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج ” كانتْ متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلة..

دخول السفن الأمريكية والبريطانية ضمن بنك الأهداف اليمني

في 10 يناير 2024م، أعلنت القوات المسلحة أن القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ تنفيذ عمليةً عسكريةً مشتركةً بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدمُ الدعمَ للكِيانِ الصِّهيوني، مشيرة إلى أن هذه العمليةَ جاءتْ كردٍ أوليٍّ على الاعتداءِ الغادرِ الذي تعرضتْ لهُ القوات البحرية اليمنية من قِبلِ قواتِ العدوِّ الأمريكيِّ يومَ الأحدِ الـ 18 من جمادَى الآخرةِ 1445هـ الموافق 31 ديسمبر 2024.

في 15 يناير 2024م، أعلنت القوات المسلحة استهداف سفينةً أمريكيةً في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة.

وفي 16 يناير 2024 م أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية عن استهدافٍ السفينةِ “زوغرافيا” كانتْ متجهةً إلى موانئ فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة.

في 17 يناير 2024م أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف السفينة الأمريكية ( جينكو بيكاردي) في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة.

في 19 يناير 2024 م، أعلنت القوات المسلحة أن القواتُ البحريةُ استهدفت السفينة الأمريكية “كيم رينجر”، في خليجِ عدن بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ.

في 22 يناير 2024، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ شحنٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليجِ عدن وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.

في 24 يناير 2024، اشتبكت القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحة اليمنية معَ عددٍ مِنَ المدمراتِ والسفنِ الحربيةِ الأمريكيةِ في خليجِ عدن، وبابِ المندبِ أثناءَ قيامِ تلكَ السُّفُنِ بتقديمِ الحماية لسفينتينِ تجاريتينِ أمريكيتينِ، ما أدى إلى إصابةُ سفينةٍ حربيةٍ أمريكيةٍ إصابةً مباشرة وإجبارُ السفينتينِ التجاريتينِ الأمريكيتينِ على التراجعِ والعودةِ.

في 27 يناير 2024 أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية تحمل اسم (مارلين لواندا MARLIN LUANDA) بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، في خليج عدن وكانت الإصابة مباشرة، ما أدى إلى احتراقها.

في 29 يناير 2024 أعلنت القوات المسلحة إطلاق القوات البحرية مساء الأحد، 28 يناير 2024، صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية “لويس بي بولير” “lewis B puller” أثناء إبحارها في خليج عدن، ومن ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا.

في 31 يناير 2024 أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا البحرية أطلقت صواريخا بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية “يو إس إس غريفلي” في البحر الأحمر، وأصابتها بشكل مباشر ودقيق.

في 31 يناير 2024 أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة تجارية أمريكية “كول” كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر.

في 01 فبراير 2024 استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة.

في 06 فبراير 2024 نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينةً أمريكيةً (Star nasia ستار ناسيا) والأخرى استهدفت سفينةً بريطانيةً (Morning Tide مورنينق تايد).

في 12 فبراير 2024 نفذت القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ باستهدافِ سفينةِ “ستار أَيرسStar Iris ” الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً.

في 15 فبراير 2024 أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة بريطانية تحمل اسم “LYCAVITOS” في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة، مؤكدةً إصابتها بشكل مباشر.

في 16 فبراير 2024 أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة نفطية بريطانية “بولوكس” “POLLUX” في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة ـ بفضل الله.

في 19 فبراير 2024 استهدفت القوات البحرية اليمنية سفينة بريطانية في خليج عدن “روبيمار” بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة محققة إصابة مباشرة وأدت إلى غرق السفينية.

في 19 فبراير 2024 استهدفت القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ سفينة أمريكية في خليجِ عدن، “سي تشامبيون Sea champion” في خليج عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً.

في 19 فبراير 2024 استهدفت القواتُ البحريةُ سفينة أمريكية في خليجِ عدن، “نافيس فورتونا Navis Fortuna ” بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً.

في 20 فبراير 2024 نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

في 20 فبراير 2024 نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ “MSC SILVER” في خليجِ عدن.

في 22 فبراير 2024 نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لـ سفينةٍ بريطانيةٍ ( ISLANDER ) في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها بفضلِ الله.

في 22 فبراير 2024 استهدافُ مدمرةٍ أمريكيةٍ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

في 25 فبراير 2024 نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها سفينةَ نفطية ” TORM THOR” الأمريكيةَ في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة.

في 25 فبراير 2024 قامَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ باستهدافِ عددٍ من السفنِ الأمريكيةِ الحربيةِ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

في 04 مارس 2024 نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ ” MSC SKY ” في البحرِ العربيِّ وذلك وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله.

في 04 مارس 2024 عمليةُ نوعيةٍ أطلقتْ خلالَها القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على عددٍ منَ السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمر.

في 05 مارس 2024 عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمرِ وذلك من خلال قواتِنا البحريةِ والقوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسير، وقدْ تمَّ تنفيذُ العمليةِ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ والطائراتِ المسيرة.

في 06 مارس 2024 نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ( TRUE CONFIDENCE) الأمريكيةِ في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله، ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها، وقدْ جاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الرسائلَ التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنية.

في 09 مارس 2024 استهدفت القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ سفينةَ “PROPEL FORTUNE” الأمريكيةَ في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، وحققت هدفها بنجاح.

في 09 مارس 2024ـ 37 طائرة مسيرة تستهدف عددا منَ المدمراتِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وخليجِ عدن، ، وقد حققتِ أهدافَهما بنجاحٍ بفضلِ الله.

في 12 مارس 2024 نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ (Pinocchio) الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.

في 15 مارس 2024 أعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ توسيعِ نطاقِ عملياتِها ضدَّ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالإسرائيليِّ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ لتشملَ المحيطَ الهنديَّ طريقَ رأسِ الرجاءِ الصالح.

في 15 مارس 2024 نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ( pacific 01 ) الإسرائيليةِ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة.

في 15 مارس 2024 نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةَ استهدافٍ لمدمرةٍ أمريكيةٍ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.

المصدر: المسيرة نت