نواف سلام: الانتخابات البلدية في موعدها ويهمني الحفاظ على وحدة بيروت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن “الانتخابات البلدية ستجري في موعدها”، واوضح انه “لم يتسنّى للحكومة دراسة القوانين المعجّلة لتأجليها”.

وقال سلام في حديث له يوم الخميس “بالنسبة للانتخابات البلدية، أؤكد أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها والحرص على نزاهتها وشفافيتها”، واضاف أنه “بالنسبة لاقتراحات القوانين المعجلة التي قدمت من السادة النواب، لا سيما ما يتعلق منها ببيروت، فلم يتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك، كان لا بد من طلب تأجيلها”.

وشدد سلام على أن “ما يهمه شخصياً هو الحفاظ على وحدة العاصمة كرمز لوحدة لبنان في تنوعه”، واكد “حرصه على مشاركة جميع أبنائها في تقرير شؤونها”، وأعرب “عن ثقته بأن أهل بيروت يعون تماماً كيفية المحافظة على حسن تمثيل مدينتهم، فهي المدينة العريقة التي تحتضن الجميع وتحفظ لكل أبنائها دورهم”، وشدد على “ضرورة أن تستعيد بيروت رونقها من خلال إطلاق مشاريع إنمائية متكاملة، مدينتنا بأمس الحاجة إليها”.

المصدر: جريدة الاخبار