وزير الحرب الأمريكي: الحل السلمي للأزمة الأوكرانية أولوية قصوى لواشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 07:52

وزير الحرب الأمريكي: الحل السلمي للأزمة الأوكرانية أولوية قصوى لواشنطن

منذ 50 mins 13 February، 2025
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