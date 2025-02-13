حركة حماس: قرار الاحتلال بترحيل 3 أسرى أفرج عنهم ضمن صفقة طوفان الأقصى مع أفراد عائلاتهم من مدينة القدس هو قرار همجي وجائر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2025 - 07:52

حركة حماس: قرار الاحتلال بترحيل 3 أسرى أفرج عنهم ضمن صفقة طوفان الأقصى مع أفراد عائلاتهم من مدينة القدس هو قرار همجي وجائر

منذ 59 mins 13 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة