الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إخلاء فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين وهو أمر لا يمكن قبوله في العالم العربي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 07:52

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إخلاء فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين وهو أمر لا يمكن قبوله في العالم العربي

منذ 1 ساعة 13 February، 2025
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