النائب الحاج حسن: المطلوب من الدولة العمل للوصول إلى انسحاب كامل للعدو في 18 شباط

أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسين الحاج حسن، أن المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية العمل والضغط للوصول إلى انسحاب كامل وشامل للعدو الإسرائيلي من لبنان في 18 شباط.

وأشار الحاج حسن إلى أن البيانات الصادرة عن المسؤولين تحمل مضمونًا جيدًا فيما يخص المطالبة بانسحاب العدو، إلا أن الراعي الأمريكي للاتفاق يُعد المعطّل للمساعي اللبنانية.

وفي حديث له لإذاعة النور ، أكد الحاج حسن أن المقاومة هي الشعب، لذلك لن يستطيع أحد حصارها، مشيرًا إلى أن “السياسة الترامبية” ستعزز مسار المقاومة في المنطقة.

وتابع الحاج حسن:”سنكون خلف الجيش اللبناني، ونريد دولة قوية وقادرة”، متمنياً النجاح للحكومة الجديدة، قائلًا: “فهي لديها مهمات كبيرة وخطيرة وحساسة على كل المستويات، وحزب الله يريد إعطاءها الفرصة للعمل.”

المصدر: اذاعة النور