قوات العدو تقتحم قرية خربثا بني حارث في قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 23:18

قوات العدو تقتحم قرية خربثا بني حارث في قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية

منذ 29 mins 8 February، 2025
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