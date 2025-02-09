مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: الضجيج الدولي لنقص في أوزان 3 أسرى للعدو الإسرائيلي بفعل حصار القطاع يكشف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2025 - 02:22

مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: الضجيج الدولي لنقص في أوزان 3 أسرى للعدو الإسرائيلي بفعل حصار القطاع يكشف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الأسرى

منذ 1 ساعة 9 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة