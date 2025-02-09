انفجارات وإطلاق نار داخل مخيم نور شمس وسط تحليق لطيران الاستطلاع ونشر قناصة من جيش الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 05:26

انفجارات وإطلاق نار داخل مخيم نور شمس وسط تحليق لطيران الاستطلاع ونشر قناصة من جيش الاحتلال

منذ 1 ساعة 9 February، 2025
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