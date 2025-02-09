خبير أوكراني: لا نستطيع ضخ الغاز من المستودعات تحت الأرض بسبب الضربات الروسية

قال مدير مركز أبحاث الطاقة الأوكراني ألكسندر خارتشينكو إن أوكرانيا تواجه صعوبات في ضخ الغاز من المستودعات تحت الأرض بنتيجة ضربات القوات الروسية المتواصلة على منطقة الضخ.

وأوضح مدير المركز في حديث لموقع “كييف 24 نيوز” الأوكراني، يوم السبت: “بشكل عام كمية الغاز لدينا كافية، ولكن بعد الهجمات الأخيرة على حقولنا نواجه نقصا في الضغط”.

وتابع: “تعرضت محطات الضخ للهجوم، والآن لا نستطيع ضخ الكمية الضرورية من الغاز من حقولنا وبالحجم المعتاد”.

وكان وزير الطاقة الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا ستحتاج إلى استيراد ما لا يقل عن مليار متر مكعب من الغاز، وذلك على خلفية التقارير الإعلامية حول تقلص مخزونات الغاز في المستودعات إلى مستويات حرجة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية