رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقيل نائب وزير الصحة أندرو غوين الذي علِّقت عضويته أيضا في حزب العمال بسبب تعليقات وصفها بأنها “غير لائقة” كُتبت في مجموعة واتساب لحزب العمال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 02:22

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقيل نائب وزير الصحة أندرو غوين الذي علِّقت عضويته أيضا في حزب العمال بسبب تعليقات وصفها بأنها “غير لائقة” كُتبت في مجموعة واتساب لحزب العمال

منذ 44 mins 9 February، 2025
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