وزير خارجية إيران: تجربة الاتفاق النووي أثبتت عدم التزام واشنطن بتعهداتها ولن نسمح بتكرار النكث بالعهد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 20:14

وزير خارجية إيران: تجربة الاتفاق النووي أثبتت عدم التزام واشنطن بتعهداتها ولن نسمح بتكرار النكث بالعهد

منذ 39 mins 8 February، 2025
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