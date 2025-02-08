انسحاب كامل لقوات الاحتلال من بلدة طمون جنوب مدينة طوباس بعد عملية عسكرية استمرت 6 أيام

كيف تتوقع أن يكون الشهر الأول من تسلم ترامب الادارة الأميركية الجديدة؟

فترة التمهيد لعقد صفقات وإنهاء التوتر في الشرق الأوسط

فترة تصعيد والدفع نحو تهجير الفلسطينيين والتطبيع عرض النتائج