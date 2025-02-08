اوكرانيا | زيلينسكي: قوات من كوريا الشمالية عادت الى الجبهات في كورسك الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم امس الجمعة عن عودة القوات الكورية الشمالية إلى جبهة منطقة كورسك الروسية، بعد تقارير أفادت بأن موسكو قد سحبتهم بسبب الخسائر الكبيرة.

وقال زيلينسكي في خطاب مسائي إن “الجيش الروسي والجنود الكوريين الشماليين قد عادوا إلى مناطق العمليات في كورسك”، مشيرًا إلى أن “عددًا كبيرًا” من القوات المعادية قد تم “تدميره”.

وكان أكثر من 10,000 جندي من كوريا الشمالية قد أُرسلوا إلى روسيا العام الماضي للمساعدة في التصدي للهجوم الأوكراني على الحدود الروسية، بحسب تقارير غربية وأوكرانية.

المصدر: وكالات