حماس: “النصر المطلق” الذي بحث عنه المجرم نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً أوهامٌ تحَطَّمت على أرض غزَّة العزَّة للأبد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 12:32

حماس: “النصر المطلق” الذي بحث عنه المجرم نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً أوهامٌ تحَطَّمت على أرض غزَّة العزَّة للأبد

منذ 33 mins 8 February، 2025
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