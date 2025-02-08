ترامب: شركة الصلب اليابانية “نيبون ستيل” ستستثمر في “يو إس ستيل” الأمريكية بدلًا من شرائها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ شركة الصلب اليابانية “نيبون ستيل” لن تشتري شركة “يو إس ستيل” الأمريكية كما كان مقررًا، وإن الشركة اليابانية ستستثمر بدلًا من ذلك في الشركة الأمريكية ذات الأهمية الرمزية.

وفي تصريح له، لفت الرئيس الأمريكي عن طريق الخطأ إلى شركة نيبون ستيل باسم شركة صناعة السيارات اليابانية “نيسان”.

وكانت محاولة نيبون ستيل للاستحواذ على الشركة الأمريكية، هي التي أثارت الجدل، حيث تعهد كل من ترامب وسلفه في البيت الأبيض جو بايدن بمنع حدوث مثل ذلك الاندماج.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي وإلى جواره رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، إنّ “نيبون ستيل ستفعل شيئا مثيرا للغاية بشأن يو إس ستيل، إنها ستبحث في إجراء عملية استثمار بدلا من الشراء”.

كما لم تتضح تفاصيل عملية الاستثمار تلك ، لكن ترامب قال إنه سيجتمع مع رئيس شركة نيبون ستيل الأسبوع المقبل وإنه سيشارك في “التوسط والتحكيم”.

يُذكر أنّ شركة نيبون ستيل كانت قد تقدمت في كانون الأول/ديسمبر 2023، بعرض بقيمة نحو 15 مليار دولار لشراء شركة “يو إس ستيل” الأمريكية، مما خلق مشكلة سياسية مفاجئة في الانتخابات الرئاسية عام 2024، حيث كانت شركة الصلب التي يقع مقرها الرئيسي في بيتسبرج، مسألة رئيسية في تحديد الهوية السياسية لولاية بنسلفانيا المتأرجحة.

المصدر: وكالات