الجيش الإسرائيلي: الرهائن الثلاثة أصبحوا لدى قواتنا وفي طريقهم إلى “إسرائيل” وسيتم نقلهم لتلقي العلاج الأولي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 12:32

الجيش الإسرائيلي: الرهائن الثلاثة أصبحوا لدى قواتنا وفي طريقهم إلى “إسرائيل” وسيتم نقلهم لتلقي العلاج الأولي

منذ 43 mins 8 February، 2025
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