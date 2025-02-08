الناطق باسم حركة حماس: التسليم يحمل اليوم رسالة واضحة من كتائب القسام أن الشعب والمقاومة هم من يرسمون معالم اليوم التالي للعدوان وليس أي قوة خارجية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2025 - 14:04

الناطق باسم حركة حماس: التسليم يحمل اليوم رسالة واضحة من كتائب القسام أن الشعب والمقاومة هم من يرسمون معالم اليوم التالي للعدوان وليس أي قوة خارجية

منذ 8 mins 8 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة