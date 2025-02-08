قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ19 وعلى طولكرم ومخيمها لليوم الـ13 وعلى طمون ومخيم الفارعة بطوباس لليوم الـ7 على التوالي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 07:54

قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ19 وعلى طولكرم ومخيمها لليوم الـ13 وعلى طمون ومخيم الفارعة بطوباس لليوم الـ7 على التوالي

منذ 2 ساعة 8 February، 2025
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