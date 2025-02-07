سلسلة مواقف لبنانية منددة بتصريحات مورغان

استنكرت سلسلة من المواقف اللبنانية المتنوعة التصريحات التي أطلقتها نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ضد المقاومة وحزب الله، وذلك بعد زياتها رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا الجمعة.

وفي السياق، قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إن “كلام أورتاغوس هو تدخل سافر في السيادة اللبنانية وخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية ومقتضيات العلاقات الدولية”، واكد أنه “كلام زاخر بالحقد وانعدام المسؤولية”، وقال إنه “تطاول على مكوّن وطني هو جزء من الوفاق الوطني والحياة السياسية اللبنانية”.

بدوره، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض إن “الأميركيين يخونون دورهم الإشرافي ‏المفترض على ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١ويمارسون ضغوطات على الساحة الداخلية ‏اللبنانية بما لا تحتمله التوازنات السياسية والاجتماعية والحقائق التمثيلية التي تعكسها الخريطة النيابية”، وتابع “المواقف الأميركية هي مجرد فقاعة إعلامية فارغة وهذا لا يلغي بصورة عامة كون ‏الأميركيين بمواقفهم التصعيدية يتصرّفون كوكلاء عن الإسرائيليين”، ولفت الى ان “المواقف الأميركية التي ترفض مشاركة حزب الله بالحكومة بأي شكل من الأشكال هي محاولة استثمار ‏إعلامي وسياسي على غير ذي موضوع”.

من جهته، أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين الى “استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان وسيادته وإمعانه الدائم لتقويض الاتفاق بتغطية أمريكية وقحة تظهر على ألسنة مسؤوليها وآخرها ما قالته نائبة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط التي تتباهى بأن إسرائيل هزمت حزب الله، وبذلك تُبارك إجرام العدو وممارساته في إعدام الحياة لأكثر من ٤٠ قرية في جنوب لبنان”، وأكد ان “هذا العدوان سيزيد من حافزية الناس للتمسك بالمقاومة ونهجها وسلوكها لأنها الضامن لردع العدو، وطالب “بوضع حد لهذا التمادي الخطير في تصريح نائبة مبعوث الرئيس الذي يُعتبر إملاء وتدخلا صريحيين في شؤون لبنان الداخلية”.

وبنفس السياق، علّق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان مصطفى بيرم على تصريح اورتاغوس، قائلا “أيتها الوقحة الصهيونية راعية قتل الأطفال والبشر والحجر، حزب الله له أكبر تمثيل ديمقراطي في تاريخ لبنان وهو منتصر أبدا و شرف لأحرار العالم، وقد أذل عصابتك القاتلة في الخيام وأحرق رفاقك في شمع وعيتا وفي عديسة سحق نخبتهم ولبنان عصي عليك وعلى من فوقك ومن تحتك من غلمان أنذال خائبين”.

بدوره، وصف “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان له كلام أورتاغوس بالصهيوني وبالانتهاك الصارخ لسيادة لبنان والتدخل السافر بشؤونه الداخلية، وأشار إلى أن “كلامها لا يعبر فقط عن انتهاك صارخ لسيادة لبنان، بل أيضا عن انعدام لياقة ولباقة وأدب، فضلا عن كونه تخليا عن أبسط القيم الأخلاقية والانسانية”، وأوضح أن “موقفها الرافض لمشاركة فريق لبناني في حكومة لبنانية هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية”، طالب “المسؤولين اللبنانيين برفض استقبالها مرة ثانية والتحفظ على ترؤسها لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والطلب من الإدارة الأميركية باستبدالها لأن من البديهي أن تكون رئيسة اللجنة حيادية وليست صهيونية أكثر من الصهاينة أنفسهم”.

المصدر: موقع المنار