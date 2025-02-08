المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “إسرائيل” تفرض ظروفا معيشية كارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2025 - 09:26

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “إسرائيل” تفرض ظروفا معيشية كارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 8 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة