قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر منزلا في بلدة اليامون غرب جنين وتطالب من بداخله بتسليم أنفسهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 07:54

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر منزلا في بلدة اليامون غرب جنين وتطالب من بداخله بتسليم أنفسهم

منذ 2 ساعة 8 February، 2025
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