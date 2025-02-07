مراسل المنار: غارة صهيونية على منطقة تبنا قرب بلدة البيسارية جنوب صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 11:56

مراسل المنار: غارة صهيونية على منطقة تبنا قرب بلدة البيسارية جنوب صيدا

منذ 36 mins 7 February، 2025
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