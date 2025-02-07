الرئيس اللبناني للمبعوثة الأميركية: يرتبط الاستقرار في الجنوب بالانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ القرار 1701 بجميع بنوده – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2025 - 13:28

الرئيس اللبناني للمبعوثة الأميركية: يرتبط الاستقرار في الجنوب بالانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ القرار 1701 بجميع بنوده

منذ 5 mins 7 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة