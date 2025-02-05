حماس: نؤكد ان استمرار عمليات المقاومة يؤكد فشل كل محاولات إخماد المقاومة وتكبيل يدها في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2025 - 13:48

حماس: نؤكد ان استمرار عمليات المقاومة يؤكد فشل كل محاولات إخماد المقاومة وتكبيل يدها في الضفة الغربية

منذ 55 mins 5 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة