وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 17:48

وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت

منذ 39 mins 4 February، 2025
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