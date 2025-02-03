حزب الله شيع ثلة من الشهداء في قرى وبلدات جنوبية

شيع “حزب الله” واهالي بلدات جنوبية كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس وتم انتشال جثامينهم من بلدات الحافة الامامية مع العدو مؤخرا.

ففي مدينة النبطية، شيع الحزب واهالي النبطية الشهيد حسين طه بموكبٍ مهيب وحاشد تقدمته الفرق الكشفية التابعة لكشافة الامام المهدي وحملة الرايات وصور القادة.

وفي بلدة حاروف اقيمت مراسم تكريمية وقسم وعهد بالمضي على درب الجهاد والشهادة في تشييع الشهيد فضل برجاوي ليقام بعدها مأتم مهيب وحاشد بمشاركة عوائل الشهداء وأهالي حاروف وهونين .

وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية وبالقبضات المرفوعة ودّعت بلدة كفرتبنيت الشهيد حسين دغمان الى المثوى الاخير.

وبنثر الورود والارز، ودعت بلدة شوكين ابنها حسين فقيه. وشق النعش شوارع البلدة محمولا على الاكف وسط الهتافات المؤكدة على التمسك بالنهج المقاوم .

وفي بلدة الصرفند، شيع الحزب الشهيدين خضر حسين خليفة و عدنان أسعد خليفة بموكب حاشد ومهيب ، وبعد القسم والوفاء انطلق موكب التشييع الذي جاب شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينبة والمؤيدة للمقاومة .

وفي بلدة أنصار، شيع حزب الله الشهيد السعيد عباس عاصي وجاب النعش شوارع البلدة وسط تأكيد من الاهالي بالتمسك بنهج المقاومة والشهداء لتحرير الأرض .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام