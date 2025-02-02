مراسل المنار : العدو القى قنبلة صوتية بالقرب من ساحة تجمع الاهالي في بلدة يارون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 11:56

مراسل المنار : العدو القى قنبلة صوتية بالقرب من ساحة تجمع الاهالي في بلدة يارون

منذ 1 ساعة 2 February، 2025
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