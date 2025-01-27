إيران: باريس وواشنطن مسؤولتان عن إنهاء العدوان “الإسرائيلي” على لبنان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، دعم إيران الكامل لـ«الحكومة والشعب والمقاومة اللبنانية في مواجهة التوسع والاعتداءات الصهيونية»، مشيداً بمقاومة وشجاعة الشعب اللبناني المثالية أمام الاحتلال، وبشهداء المقاومة لا سيّما الشهيد السيد حسن نصر الله، بالإضافة إلى شهداء أمس في جنوب لبنان.

وأدان «الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني باستهداف المواطنين اللبنانيين الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم مع انتهاء المهلة البالغة 60 يوماً لإنهاء الاحتلال في جنوب لبنان»، محذراً من أن «استمرار وجود القوات المحتلة في جنوب لبنان يشكل استمراراً للعدوان العسكري ضد وحدة الأراضي والسيادة الوطنية اللبنانية».

وأشار إلى «مئات الانتهاكات التي ارتكبها الكيان المحتل لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الأيام الستين الماضية»، معتبراً الجريمة الأخيرة «ذروة خرق العهود وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب واضحة»، وأكد «مسؤولية كل من أميركا وفرنسا بصفتهما ضامنين ومراقبين لاتفاق وقف إطلاق النار، ومسؤوليتهما إلى جانب قيادة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، ومجلس الأمن الدولي في اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء هذا العدوان ومحاسبة الكيان الصهيوني».

المصدر: مواقع