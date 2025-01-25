الخط الساخن | تقييم بدل الإيواء.. تفاصيل المشروع وكواليس العمل فيه

في حلقة “الخط الساخن” من إعداد ديما جمعة بعنوان “جولة للتعرف على تقييم بدل الإيواء: تفاصيل المشروع وكواليس العمل فيه”، نقلت كاميرا البرنامج مشاهد عن كيفية تدبير وإدارة الشؤون المالية لإيواء النازحين، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية كهدية لكل أسرة فقدت منزلها نتيجة الدمار الكلي أو الجزئي، وذلك لتمكين أفرادها من استئجار شقة بانتظار إعادة ترميم أو بناء ما تهدم.

تحدث المهندس غانم سليم، مسؤول ملف الفحص الإنشائي في جهاد البناء، عن الوحدات السكنية التي استهدفها العدو الصهيوني والتي تتطلب بدلات إيواء لمن كان يقطنها. وأوضح أن عدد الوحدات المتضررة ضمن بيروت وضواحيها بلغ حوالي **1263 وحدة سكنية**، تم الكشف الفني عليها، وتم إصدار قرارات إيواء لما يقارب **942 وحدة** منها. وأكد أن هذا الملف يُعد من أولويات العمل الإنساني التي حظيت باهتمام كبير لتسهيل أمور الناس.

كما أشار المهندس غانم إلى أن مدة الإيواء تختلف بناءً على حالة المبنى، وقام بتصنيفها إلى خمس فئات:

1. مبانٍ تعرضت محتوياتها لأضرار لكنها سليمة إنشائيًا**، مع حاجة وحداتها السكنية والتجارية للتشطيب.

2. مبانٍ بحاجة إلى ترميم محدود.

3. مبانٍ بحاجة إلى ترميم شامل.

4. مبانٍ بحاجة إلى هدم جزئي.

5. مبانٍ بحاجة إلى هدم كلي.

وشرح الفرق بين هذه الفئات، مشيرًا إلى عمل اللجان الفنية في تحديدها بعد الكشف الدقيق. كما فصل الملف من الناحية المالية، موضحًا كيفية تحديد بدلات الإيواء لفترات تمتد من 3 إلى 6 أو 9 أشهر، وصولًا إلى عام كامل، وآلية صرف المبالغ. وأكد على أهمية مشروع “وعد” في الكشف عن العقارات المتضررة على مستوى لبنان.

واستمرت الجولة ميدانيًا للتعرف على حالة المباني ومشاركة الفرق العاملة في الكشف. وفي هذا الإطار، شرح المهندس هشام الرهاوي، المهندس الإنشائي والمسؤول عن القطاع الثالث للكشف الإنشائي، الاختلاف بين أوضاع الوحدات السكنية. كما تضمنت الجولة زيارة مفصلة لأحياء بئر العبد، حيث تم استعراض آليات اتخاذ القرارات بشأن الهدم الكلي أو الجزئي أو التشطيب.

وأثناء الجولة، التقى فريق البرنامج برئيس لجنة أحد المباني التي يعمل أهلها على ترميم شققها للعودة إليها. وتحدث رئيس اللجنة عن بدلات الإيواء والمبالغ المالية التي حصلوا عليها من جهاد البناء لتشطيب الشقق.

وفي الختام، أُجري لقاء مع المهندس جهاد حيدر أحمد، خبير محلف لدى المحاكم ومسؤول ملف الإيواء للأضرار الإنشائية في بئر العبد، منطقة الكفاءات، وأوتوستراد السيد هادي. تحدث المهندس جهاد عن عمل فرق المهندسين المختلفة التي تقوم بدراسة وضع المباني المستهدفة لاتخاذ القرارات الأنسب بشأنها. كما شرح بالتفصيل آليات الكشف لتوضيح أي لبس في الملف، مع التأكيد على مشكلة المباني المتهالكة التي تتطلب وقتًا أطول لحسم قرار مصيرها.

المصدر: موقع المنار