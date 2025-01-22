هاليفي يؤكد فشل الجيش الاسرائيلي في “7 اكتوبر”: أتحمل كامل المسؤولية

اعترف رئيس الأركان في جيش العدو الإسرائيلي هرتسي هاليفي مساء الثلاثاء بفشل جيشه يوم “7 اكتوبر” عند بدء معركة “طوفان الاقصى التي كبّدت كيان العدو الاسرائيلي خسائر فادحة على مستويات عدة لا سيما أمنيا وعسكريا.

وقال هاليفي في حديث له إنه “يتحمل المسؤولية كاملة عن فشل الجيش في الدفاع عن الإسرائيليين في 7 أكتوبر (2023)”، واضاف “لا يزال الجيش الإسرائيلي يقاتل في مختلف الساحات”، زاعما “نحن في أيام تحقيق أحد أهم أهداف الحرب، إعادة المختطفين”.

وأكد هاليفي “المهمة الرئيسية للجيش الإسرائيلي هي الدفاع عن البلاد، وقد فشلنا في ذلك، أحمل ذلك معي لبقية حياتي”، وتابع “هدف التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي هو معرفة ما إذا كانت القوة فشلت أم نجحت”، واضاف “منذ بداية الحرب بادرنا إلى إجراء تحقيقات في الجيش الإسرائيلي، والتي أجريت بشكل غير مسبوق خلال الحرب”.

ولفت هاليفي الى انه “يجب على الجيش الإسرائيلي تقديم إجابات وإجراء تحقيقات صادقة وعالية الجودة وشاملة وشفافة بالكامل”، واضاف “إننا نقوم بالتحقيق من منطلق التزامنا تجاه القتلى والمختطفين وعائلاتهم ومجتمعات منطقة النقب الغربي”.

وقال هاليفي “ليس لدي أي رغبة في التمسك بمنصبي.. من الناحية الأخلاقية ليس من المناسب أن تكتمل ولايتي، وقد ذكرت ذلك في الماضي”، وتابع “الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار، أبلغت اليوم رئيس الوزراء ووزير الدفاع برغبتي في تحمل المسؤولية وإنهاء مهام عملي في السادس من مارس من هذا العام”، واضاف “حتى ذلك الحين، سنقوم بإكمال كافة التحقيقات والمهام العاجلة على النحو السليم”، على حد زعمه.

المصدر: روسيا اليوم