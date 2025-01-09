اعلام العدو: “الجيش” الإسرائيلي اعترض طائرة بدون طيار أخرى انطلقت من اليمن فوق البحر المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 22:48

اعلام العدو: “الجيش” الإسرائيلي اعترض طائرة بدون طيار أخرى انطلقت من اليمن فوق البحر المتوسط

منذ 2 ساعة 9 January، 2025
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