وزارة الخارجية الروسية: الجمهورية الروسية ترحب بحل الأزمة الرئاسية في لبنان و انتخاب الرئيس يفتح آفاقا لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي وتصحيح الوضع الاجتماعي والإقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 19:42

وزارة الخارجية الروسية: الجمهورية الروسية ترحب بحل الأزمة الرئاسية في لبنان و انتخاب الرئيس يفتح آفاقا لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي وتصحيح الوضع الاجتماعي والإقتصادي

منذ 29 mins 9 January، 2025
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