اعلام العدو: أهالي الأسرى الذين قتلوا في الأسر: “نحن صورة عن الفرصة الضائعة لأن الاتفاق لم ينفذ في وقته” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 19:42

اعلام العدو: أهالي الأسرى الذين قتلوا في الأسر: “نحن صورة عن الفرصة الضائعة لأن الاتفاق لم ينفذ في وقته”

منذ 53 mins 9 January، 2025
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