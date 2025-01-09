تفجيرات عنيفه ونسف لمنازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 19:42

تفجيرات عنيفه ونسف لمنازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 9 January، 2025
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