توزيع الأوراق لإجراء عملية الاقتراع في الدورة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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قناة المنار
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January 9 2025 - 12:00

توزيع الأوراق لإجراء عملية الاقتراع في الدورة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية

منذ 11 mins 9 January، 2025
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