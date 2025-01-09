قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الصهيوني جنوب محور “نتساريم” بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 12:00

قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الصهيوني جنوب محور “نتساريم” بقذائف الهاون

منذ 11 mins 9 January، 2025
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