قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو بلدة عزون شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 04:16

قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو بلدة عزون شرق قلقيلية

منذ 1 ساعة 9 January، 2025
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