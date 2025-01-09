الثنائي الوطني.. نحن حماة الوفاق الوطني وكلام الرئيس عون يشجع على بناء علاقة ثقة

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن حزب الله حامٍ للسيادة في لبنان، مشيراً في تصريح له بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب اللبناني إلى ضرورة التنسيق بين المقاومة والدولة والجيش في حماية السيادة.

وأوضح النائب رعد أن كتلة الوفاء للمقاومة أرادت من خلال تأخير التصويت للرئيس عون، أن ترسل رسالة بأن حزب الله كما كان حامٍ للسيادة الوطنية، فهو يحمي الوفاق الوطني في لبنان، مؤكداً أن الشهداء الذين قدمهم الحزب هم دفاعا عن السيادة الوطنية وعن الوفاق الوطني، و”حقهم علينا أن نرعى مصالحهم، وأن نحميهم من كل تآمر خارجي، يريد الطعن بموقعيتهم”.

وقال النائب رعد “نحن حماة حقيقيون للناس وعلى رأس الدماء التي قدّمناها سيدّ المقاومة السيد حسن نصرالله”، مضيفًا “سنبقى أوفياء لبلدنا وأهلنا على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ليكون البلد منارة في الشرق”.

وبدوره، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أنه وبانتخاب الرئيس عون، فتحت صفحة جديدة انهت فترة الفراغ، وهذه المرحلة تتطلب تعاون كل المكونات والمعنيين للنهوض بالبلاد.

وقال النائب خليل إن كلام الرئيس جوزاف عون يشجع على بناء علاقة ثقة وتعاون بين المؤسسات للوصول إلى الواقع الأفضل الذي نطمح إليه، مشيراً إلى العناوين التي تتعلق بدور الدولة في الدفاع وحماية البلاد، وعن دور الدولة في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وقال خليل “عبرنا عن موقف له علاقة بإدارة المعركة الانتخابية خلال كل المرحلة الماضية، وحريصون ان ينجح هذا العهد بالثوابت التي تم تحديدها واهمها الدفاع عن البلد وعن كرامته”.

المصدر: موقع المنار