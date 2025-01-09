شخصيات مهنئة بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية اللبنانية

بعد اعلان انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية بدأت الاحتفالات في قرى منطقة جزين وبخاصة في مسقط راسه العيشية، حيث رفعت الاعلام اللبنانية وصور الرئيس ونحرت الخراف واطلقت المفرقعات النارية على انغام الاغاني الوطنية. كما وزعت في بلدات المنطقة الحلوى على المارة.

وفي عكار، عمت اجواء عكار بعد اعلان انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، حيث انطلقت مسيرات سيارة جابت القرى والبلدات كما اطلقت العيارات النارية والمفرقعات ابتهاجا، كما رفعت صور للرئيس المنتخب.

وصدرت سلسلة بيانات من هيئات سياسية ومجتمع مدني وفاعليات مباركة، ومتمنية ان ينهض البلد من جديد بعهده. كما تلقى رئيس الجمهورية المنتخب التهاني في مجلس النواب والى جانبه الرئيس نبيه بري.

الحريري: انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية إحياء الأمل بإعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية

كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة “اكس” فور إعلان انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، : “مبروك للبنان، الدولة والشعب، انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، وإحياء الأمل بإعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية لمواجهة التحديات الصعبة وما أكثرها في هذه الايام… مبروك فخامة الرئيس العماد جوزاف عون”.

حردان هنأ بانتخاب عون رئيسا: ثبت أن التوافق الداخلي من أهم شروط حل المعضلات

هنأ رئيس الحزب “السوري القومي الاجتماعي” أسعد حردان في تصريح، العماد جوزاف عون “بانتخابه رئيساً للجمهورية”، متمنيا له “النجاح في مسؤولياته على رأس الدولة، تفعيلا لدور مؤسسات الدولة وتعزيزا للوحدة الوطنية وتحصينا للاستقرار الداخلي على الصعد كافة، وتمسكا بالثوابت والخيارات الوطنية دفاعا عن أرض لبنان وسيادته وكرامة اللبنانيين”.

وقال: “لقد ثبت أن التوافق الداخلي، هو من أهم الشروط لحل المعضلات وإنجاز الاستحقاقات ومعالجة المشاكل والأزمات”، مشددا على ان “ينسحب هذا التوافق الذي سعى اليه دولة الرئيس نبيه بري، التفافا حول رئيس الجمهورية المنتخب، لمواجهة كل التحديات، خصوصاً العدوانية الصهيونية المتمادية، وترجمة هذا التوافق من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، تتحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه البلد والناس”.

وأشار الى ان الرئيس عون، “آتٍ من قيادة مؤسسة الجيش اللبناني، وهذه المؤسسة العسكرية شكلت وتشكل صمام أمان يصون وحدة لبنان واللبنانيين. وما نأمله للبنان بكل قواه، أن تتعزز فيه روحية العمل الدؤوب من أجل تفعيل المؤسسات وتحصين الوحدة وحماية الاستقرار والسلم الاهلي على قاعدة الثوابت والخيارات الوطنية”.

إنماء طرابلس والميناء”: هنيئاً للبنان واللبنانيين بانتخاب الرئيس القائد

هنٌأ رئيس جمعية” إنماء طرابلس والميناء” أنطوان حبيب في بيان،” الرئيس الجديد للجمهورية العماد جوزاف عون باعتلائه سدّة رئاسة البلاد، وهو القادم من المؤسسة العسكرية التي نجلٌ، حيث أثبت على مرٌ السنوات وفي مختلف الظروف، وطنيٌة عالية وحكمة لافتة في تثبيت الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد”.

أضاف:” للرئيس العتيد نقول، لكم منا كل تحيٌة ودعاء، آملين منكم إكمال مسيرة الإنقاذ من حيث أتيتم، للوصول بلبنان إلى برٌ الأمان والسلام المنشود. وللبنانيين نقول هنيئاً لنا وللبنان بالقائد الذي أصبح رئيساً لقيادة البلاد إلى السلام والازدهار”.

الرامغافار والهنشاك

اعلن حزب الرامغافار في بيان انه “بعد انتظار طويل دام اكثر من سنتين، ادرك المجلس النيابي اللبناني والقوى السياسية ان العماد جوزاف عون هو الشخص المناسب لتولي منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية لانتشال لبنان من محنته”.

وهنأ” الشعب اللبناني والمؤسسة العسكرية بانتخاب قائده الشجاع جوزاف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية”.

كما تقدّم حزب الهنشاك في بيان” بأسمى آيات التهنئة إلى العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية”، متمنياً له كل “التوفيق والنجاح في قيادته للبنان نحو الاستقرار والوحدة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً”.

رابطة قدماء القوى المسلحة هنأت العماد عون

كما تقدمت رابطة قدماء القوى المسلحة في بيان،” من فخامة العماد جوزاف عون بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهوريةاللبنانية”، متمنية له “التوفيق والنجاح في قيادة الوطن نحو التقدم والازدهار”.

وسألت الرابطة الله أن” يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة، وأن يسدد خطاه لما فيه خير لبنان واللبنانيين”.

المطران إبراهيم يهنئ العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسًا للجمهورية

هنأ رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم قائد الجيش العماد جوزاف عون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية، متمنيًا له “التوفيق في قيادة البلاد وسط التحديات الكبيرة التي تواجهها”. وأكد أن “هذه المرحلة تتطلب حكمة وشجاعة استثنائية لمعالجة الأزمات التي تعصف بلبنان”.

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الأبرشية، شدد المطران إبراهيم على أن “العماد جوزاف عون يواجه مسؤوليات جسيمة تتجاوز حدود التحديات التقليدية”. وقال: “إن انتخابكم رئيسًا للجمهورية يأتي في وقت دقيق وحساس يتطلب رؤية واضحة وحلولًا جذرية للأزمات التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن، وكلنا ثقة بحكمتكم ووطنيتكم للعمل مع كل الأطراف من اجل بناء لبنان الجديد.”

واضاف: ” فخامة الرئيس تحديات كثيرة تنتظركم ومنها محاربة الفساد، الأزمة الإقتصادية، الإستقرار السياسي، استقلالية القضاء، معالجة ازمة النزوح، اعادة الثقة الدولية بلبنان واستقدام الدعم لإعادة الإعمار والنهوض بالبلاد، اعادة الشباب اللبناني المنتشر في العالم والإستفادة من خبراته في بناء لبنان الجديد، واوجه دعوة صادقة الى كل الأطراف في لبنان الى توحيد الجهود والعمل من اجل المصلحة الوطنية لا المصلحة الشخصية.”

وأشاد “بشخصية العماد عون التي تجمع بين الانضباط العسكري والرؤية الوطنية”، قائلاً: “لقد أثبتم من خلال قيادتكم للجيش اللبناني قدرتكم على اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة. واليوم، نعوّل على حكمتكم في قيادة البلاد نحو برّ الأمان.”

وختم المطران ابراهيم البيان بالدعاء للبنان ورئيسه الجديد، متمنيًا أن” يكون عهده بداية لمسيرة الإنقاذ الوطني”، ومؤكدًا أن” الكنيسة ستبقى شريكة في العمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مسيرة الإصلاح”.

المصدر: موقع المنار