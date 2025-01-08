كتائب القسام: نؤكد على أن العمليات المشتركة القادمة ستكون أبلغ رسائل التآلف والترابط بين فصائل المقاومة المختلفة في وجه كل من يسعى لضربها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2025 - 23:38

كتائب القسام: نؤكد على أن العمليات المشتركة القادمة ستكون أبلغ رسائل التآلف والترابط بين فصائل المقاومة المختلفة في وجه كل من يسعى لضربها

منذ 13 mins 8 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة