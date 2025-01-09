الامام الخامنئي: يجب التصدي بحزم للاحتلال الأمريكي في العراق

أكد الامام السيد علي خامنئي، أن “هناك شواهد وأدلة تشير إلى محاولات الأمريكيين ترسيخ وتوسيع تواجدهم في العراق”؛ داعياً إلى “التصدي بحزم للاحتلال الامريكي في هذا البلد”.

ولدى استقباله عصر أمس الأربعاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل إلى طهران في زيارة رسمية ليوم واحد، ثمّن السيد الخامنئي “أداءه الجيد لإعادة الاعمار وارساء الأمن في العراق”، قائلاً “كلما ازداد العراق امناً وازدهاراً، سيصب ذلك في مصلحة الجمهورية الإسلامية الايرانية”.

كما نوّه سماحته، بالأواصر الجيدة التي تجمع بين الشعبين الايراني والعراقي، مشدداً على “الضرورة الملحة للتماسك والوحدة بين اتباع المذاهب والأقوام المتفرقة في العراق”.

هذا وتوجه الإمام الخامنئي إلى السوداني بالقول “وفقاً لتصريحاتكم، فإن الحشد الشعبي يشكّل أحد مكونات القوة الرئيسية في العراق، وبما يستدعي التركيز أكثر من أي وقت مضى على حماية وتعزيز هذا الحشد.

كما اعتبر سماحته، وجود القوات الأمريكية المحتلة في العراق، أنه “غير قانوني ويعارض مصالح الحكومة والشعب العراقيين”، مؤكداً أن “هناك شواهد وأدلة تلوّح الى جهود الأمريكيين لترسيخ وتوسيع حضورهم في العراق، مما يستدعي الوقوف بحزم ضد هذا الاحتلال”.

وتطرق الامام إلى المستجدات الأخيرة في المنطقة ولا سيما سوريا”، مصرحاً أن “دور الدول الأجنبية واضح جداً في هذه القضايا”.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، عن سعادته بالمباحثات التي اجراها في طهران، متطلعاً إلى أن تفضي هذه المباحثات والاتفاقات المبرمة، إلى “توسيع العلاقات بين بغداد وطهران أكثر فأكثر”.

كذلك، نوّه السوداني، في تصريحه خلال اللقاء الذي حضره الرئيس بزشكيان ايضا، نوه بـ “الشعب العراقي، والحشد الشعبي، والوحدة والتماسك الوطنيين والمرجعية الدينية، باعتبارها جميعاً عناصر مكوّنة للقوة في العراق”.

كما أشار الى العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان، مصرحاً أن “موقف العراق المبدئي تبلور، قبال ذلك، في حماية أهل غزة والشعب اللبناني والمقاومة داخل المنطقة”.

وتطرق رئيس الوزراء العراقي الى الوضع في سوريا مسلّطاً الضوء على تدخل الاجانب في التطورات هناك؛ مؤكداً على موقف العراق المستديم طلدعم ارادة الشعب السوري وحماية الاستقلال ووحدة الاراضي وتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد”.

المصدر: ارنا