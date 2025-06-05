الرئيس عون يوقع مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب

أصدر رئيس الجمهورية، جوزاف عون، مرسوماً يقضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يبدأ في 5 حزيران 2025.

ويتضمن برنامج هذا العقد التشريعي مناقشة قوانين معجلة واردة بطلب من رئيس الجمهورية، ومشاريع قوانين أحالتها الحكومة، بالإضافة إلى اقتراحات تتعلق بالإصلاحات المصرفية، وتعديل قانون الجنسية اللبنانية، وسائر القوانين التي يقرّرها مكتب المجلس.

وحمل المرسوم توقيع الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

وكان الرئيسان قد اجتمعا، في قصر بعبدا اليوم، حيث جرى البحث في ملف التعيينات، ولا سيّما الهيئات الناظمة، إلى جانب الوضع في الجنوب، والتمديد لقوات “اليونيفيل”، وتفعيل عمل الإدارات.

عون: لنضح في سبيل المصلحة الوطنية العليا

وفي سياقٍ آخر، هنّأ عون “اللبنانيين عموماً، والمسلمين خصوصاً، بحلول عيد الأضحى المبارك”، واصفاً إيّاه بأنّه “عيد يجسّد أسمى معاني التضحية والفداء والإخلاص”.

وقال: “إنّ معاني هذا العيد تشكّل درساً يدعونا جميعاً، مسلمين ومسيحيين، إلى التحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب، لبنان، لا سيّما أنّ العيد يأتي هذا العام وبلدُنا يواجه تحديات جسيمة تتطلّب منّا جميعاً الوقوف صفّاً واحداً، متسلّحين بالإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة للنهوض بلبنان نحو غدٍ أفضل”.

وأضاف: “فكما ضحّى إبراهيم الخليل، علينا أن نضحّي بخلافاتنا الضيّقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا، وأن نتمسّك بقيم التسامح والتآخي والتضامن التي طالما ميّزت مجتمعنا اللبناني. فلبنان، هذا الوطن الرسالة، يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى وحدة أبنائه وتكاتفهم لبناء مستقبل يليق بتاريخه العريق وحضارته الأصيلة”.

المصدر: مواقع